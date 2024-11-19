عطاف يستقبل المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية “ماري أنطوانيت روزكواتر”

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية، ماري أنطوانيت روزكواتر.

اللقاء جرى بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري .

وجاء هذا اللقاء في إطار تولي رئيس الجمهورية، الرئاسة الدورية لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

وخلال اللقاء تم استعراض أهم محاور برنامج الرئاسة الجزائرية لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

كما تم استعراض خطة العمل الاستراتيجية للسنوات 2025-2028 وجدول أعمال قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية المزمع عقدها شهر فيفري المقبل برئاسة رئيس الجمهورية.

بالإضافة إلى التحصير لأشغال هذه القمة، سيترأس عطاف، يوم 21 نوفمبر الجاري، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، الدورة الـ38 لاجتماع لجنة نقاط اتصال ذات الآلية.

هذا وستؤدي روز كواتر اليمين أمام رئيس الجمهورية باعتبارها مديرة تنفيذية جديدة للأمانة القارية للآلية.