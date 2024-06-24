عطاف يستقبل المدير العام الأممي للتنمية الصناعية

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة🇺🇳 للتنمية الصناعية ONUDI/UNIDO، غيرد مولر.

وجاء هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها غيرد إلى الجزائر، من 22 إلى 25 جوان 2024.

وشكل هذا اللقاء سانحة لاستعراض سبل وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة في مجال التنمية الصناعية.

وكذا تبادل الآراء حول الدور المتجدد للمنظمة في ترقية التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا على المستوى الدولي.