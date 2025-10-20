عطاف يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأجرى وزير الدولة لقاءً على انفراد مع المدير العام، أعقبته محادثات موسّعة بمشاركة أعضاء وفدي الطرفين. حيث شكلت المحادثات فرصة لاستعراض مختلف محاور التعاون بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وبحث آفاق توسيعها والارتقاء بها، لاسيما في الميادين المرتبطة بالتنمية المستدامة، على غرار الصحة والفلاحة والموارد المائية والطاقات المتجددة.

كما ناقش الطرفان سُبل مواصلة الإسهام المشترك في دعم استفادة الدول الإفريقية من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

