عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، شو دونيو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر.

وبهذه المناسبة، جدّد الوزير أحمد عطاف أحر تهانيه لشو دونيو بمناسبة إعادة انتخابه على رأس المنظمة.

مشيداً في ذات السياق بالثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى الدول الأعضاء، وبالخصوص لدى الجزائر.

وقد شكل اللقاء فرصة لإستعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأغذية والزراعة. وسبل تعزيزها وتوسيعها أكثر في المستقبل سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار شراكات أوسع لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون جنوب-جنوب.