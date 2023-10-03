عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، الذي يقوم بزيارة الى الجزائر.

وأشار أرياس في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصّه به الوزير عطاف. إلى أن الجزائر بلد “نشط” في مجال نزع السلاح.

وقال ذات المتحدث : “لقد عملنا لمدة 26 عاما من أجل تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المعلن عنها في العالم. ونكمل هذه المهمة العظيمة هذا العام. لقد تم تدمير 70 ألف طن من أخطر السموم في العالم تحت إشراف المنظمة. وذلك بفضل دعم الدول الأعضاء البالغ عددها 193، بما في ذلك الجزائر، وهي دولة نشطة وإيجابية في مجال نزع السلاح”.

كما أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضا إلى أنه أتيحت له الفرصة للتحدث مع أحمد عطاف بطريقة “منفتحة وودية للغاية”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى تقارب وجهات النظر بشأن ضرورة “العمل معا لضمان السلام والأمن في العالم”.

وفي الأخير، أعرب فرناندو أرياس عن أمله في أن تستمر الجزائر في القيام بدور “إيجابي” في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “لمواجهة التحديات الكبيرة التي تقف أمامنا”.