عطاف يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، عقد وزير الدولة لقاءً على انفراد مع مسعد بولس، تلاه اجتماع موسّع ضمّ أعضاء الوفدين الجزائري والأمريكي.

وشكّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الجزائرية-الأمريكية. والتباحث حول السبل الكفيلة بتعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة.

وفي هذا الصدد، نوّه الطرفان بأهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة. وجدّدا التأكيد على ضرورة مواصلة الديناميكية الإيجابية التي تطبع الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الراهنة في العالم العربي والقارة الإفريقية. لاسيما تطورات الأوضاع في كل من ليبيا، الساحل والصحراء، وكذا الصحراء الغربية.