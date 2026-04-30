عطاف يستقبل رئيسة جمعية “فرنسا- الجزائر”

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة. رئيسة جمعية فرنسا- الجزائر، سيغولان روايال. التي تزور الجزائر في إطار مُشاركتها في “اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر”.

وبهذه المناسبة، جدّد وزير الدولة تهانيه لسيغولان روايال على إثر انتخابها على رأس هذه الجمعية الهامة. واستعرض معها مختلف الأنشطة والمشاريع التي تشرف عليها في سبيل مدّ جسور التواصل والتفاعل والتفاهم بين البلدين والشعبين الجزائري والفرنسي.