عطاف يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، احمد عطاف، اليوم ، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو، يزودور امفوبا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

حسب بيان الخارجية اللقاء جرى بمقر الوزارة وشكل فرصة لإستعراض واقع علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين الجزائر وجمهورية الكونغو وآفاق توطيدها أكثر.

وتطرق الطرفان إلى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية التي تمثل رافداً أساسياً من روافد تعزيز التقارب والتوافق بين البلدين.

كما أشاد الطرفان عالياً بالطابع المتميز لهذه العلاقات المتجذرة في تاريخ البلدين والتي تحظى بعناية خاصة من لدن رئيس الجمهورية، وأخيه الرئيس دنيس ساسو نغيسو.

وفي ذات اللقاء تم التأكيد بصفة خاصة على الالتزام المشترك لقائدي البلدين تجاه القارة الإفريقية وعلى حرصهما الدائم على المساهمة بكل فعلية وفعالية في حشد الدعم اللازم لمعالجة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب الافريقية في مختلف المجالات وعلى شتى الأصعدة.