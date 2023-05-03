عطاف يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية زيمبابوي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، رئيس المجلس الوطني لجمهورية زيمبابوي، جاكوب موديندا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات بين البلدين وما يميزها من إرث تاريخي مشترك من النضال ضد الاستعمار والتضامن وتبادل الدعم، حيث أعرب الطرفان عن اعتزازهما بهذه العلاقات التي تكتسي طابعا خاصا يترجمه التوافق التام في مواقف البلدين إزاء مختلف التحديات المشهودة قاريا ودوليا.

وفي سياق تفعيل مشاريع التكامل والاندماج القارية، تطرق الطرفان إلى سبل وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وزيمبابوي عبر مضاعفة جهود ومساهمات جميع الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات التشريعية في البلدين.