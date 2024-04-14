عطاف يستقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني
بقلم أمينة داودي
إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الأحد. بمقر الوزارة رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى.
و كان رئيس الوزراء وزير الخارجية و المغتربين الفلسطيني قد حل أمس السبت بالجزائر في زيارة تدوم يومين. حيث تم استقباله بمطار هواري بومدين الدولي من طرف الوزير الأول نذير العرباوي. رفقة كل من وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة.
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