عطاف يستقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الأحد. بمقر الوزارة رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى.

و كان رئيس الوزراء وزير الخارجية و المغتربين الفلسطيني قد حل أمس السبت بالجزائر في زيارة تدوم يومين. حيث تم استقباله بمطار هواري بومدين الدولي من طرف الوزير الأول نذير العرباوي. رفقة كل من وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة.