عطاف يستقبل رئيس غرفة النواب الكولومبية راوول سلامانكا توريس

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، رئيس غرفة النواب الكولومبية، راوول سلامانكا توريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيانٍ للوزارة، استعرض الطرفان علاقات الصداقة والتعاون المُتميزة التي تجمع بين الجزائر وكولومبيا. وبحثا السُبل الكفيلة بإسهام برلمانيّي البلدين في إضفاء مزيد من الزخم عليها.

كما أشادا بتطابق مواقف البلدين الداعمة للقضايا العادلة في العالم. وأكدا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بمختلف الأطر والمحافل الدولية، الحكومية منها والبرلمانية.