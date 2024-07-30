عطاف يستقبل رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الفلسطيني

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الفلسطيني ورئيس الوزراء الأسبق بدولة فلسطين الشقيقة، محمد اشتية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان الوزارة، فقد سمح اللقاء باستعراض مُستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المُحتلة في ظل حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة وبحث سبل تعبئة المزيد من الجهود الدولية بغرض إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما ناقش الطرفان الخطوات المُستقبلية في سبيل نصرة القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي، وغيره من أجهزة الأمم المتحدة، لاسيما على ضوء الخلاصات القيّمة والحجج الدامغة التي تضمنها الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 جويلية 2024.