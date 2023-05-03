عطاف يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف اليومبمقر الوزارة رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية الشقيقة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الجزائرية-السعودية وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة. والجهود المبذولة لضمان التأطير القانوني والمؤسساتي للتعاون الثنائي في مختلف المجالات. فضلا عن تأكيد دور ومكانة الدبلوماسية البرلمانيةالتي تعد رافدا هاما من روافد توطيد الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.