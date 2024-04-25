عطاف يستقبل رئيس مجموعة إيكواس

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس عمر توراي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تقاليد الحوار والتشاور بين الجزائر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول المسائل والقضايا التي تخص فضاءهما المشترك.

وسمح اللقاء بتبادل الرؤى والتحاليل بشأن التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي.

وبحث سبل تعزيز التنسيق البيني بغرض مجابهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجه دول وشعوب المنطقة.