عطاف يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

استقبل صباح اليوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف.

وحسب بيان للوزارة، تم استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الأفريقية. مع تسليط الضوء على التحديات الإضافية التي تفرضها تعقيدات السياق الدولي في المرحلة الراهنة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات في منطقة الساحل الصحراوي. وكذا تلك التي تخص قضية الصحراء الغربية، والدور المنوط بالاتحاد الأفريقي في هذا الإطار.

وتم هذا اللقاء، على هامش أشغال ‎الطبعة الثانية عشر للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا ‎”مسار-وهران”.