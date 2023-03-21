عطاف يستقبل سفراء غانا وإيران وفيتنام بالجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء, السفير الجديد لجمهورية غانا بالجزائر, ياو سيدني بيمبونج, وكذا السفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية, محمد رضا بابائي, اللذين سلماه نسخا من أوراق اعتمادهما بالجزائر, حسب بيان للوزارة.

وبهذه المناسبة, أعرب الوزير عن ترحيبه بالسفيرين الجديدين, متمنيا لهما التوفيق في أداء مهامها.

كما استعرض رفقتهما العلاقات التي تربط الجزائر بهاذين البلدين وآفاق تعزيزها, حسب ما جاء في البيان.

ومن جانب آخر, استقبل عطاف سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية, نجوين ثان فينه, الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهمته بالجزائر, حيث شكل اللقاء فرصة لتقييم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والإشادة بالجهود المبذولة من قبل السفير للمساهمة في تطويرها, يضيف ذات البيان.

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