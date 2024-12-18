عطاف يستقبل سفيرة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

استقبل، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الجزائر، شارون ووردل Sharon WARDLE.

وحسب بيان للخارجية، أدت سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، زيارة وداع للوزير عطاف، على إثر انتهاء مهامها بالجزائر.

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