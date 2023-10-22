عطاف يستقبل سفيرة نيجيريا بالجزائر بمناسبة انتهاء مهامها

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية نيجيريا الفيدرالية بالجزائر عائشة محمد غاربا.

وذلك بمناسبة انتهاء مهاما سفيرة لبلادها بالجزائر، حسب ماجاء في بيان الخارجية.

وخلال اللقاء، أثنى الوزير على الجهود التي بذلتها السفيرة غاربا خلال فترة عملها، مثمنا ما قدمته من إسهامات في سبيل تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر ونيجيريا والارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة.

كما أشاد الوزير بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الجزائرية-النيجيرية في مختلف المجالات.

والتي تعكسها وتيرة تبادل الزيارات الرسمية، ومستوى التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين.