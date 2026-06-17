عطاف يستقبل سفراء الدنمارك والبحرين وكوت ديفوار بعد انتهاء مهامهم

‏استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ‎أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، كاترين فروم هوير ، سفيرة مملكة الدانمارك. وعلي جاسم العرادي، سفير مملكة البحرين.

وأدت كاترين فروم هوير ، سفيرة مملكة الدانمارك زيارة وداع لوزير الشؤون الخارجية بمناسبة انتهاء مهامها في الجزائر.

كما أدى علي جاسم العرادي، سفير مملكة البحرين، زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر.

كما استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ‎أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، ألفونس فوهو ساهي، سفير جمهورية كوت ديفوار. الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر.