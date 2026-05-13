عطاف يستقبل كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لسلوفاكيا

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بمقر الوزارة، كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا، مارك إشتوك.

وقد سمح هذا اللقاء باستعراض نتائج الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين التي ترأسها، صبيحة اليوم. كاتب الدولة السلوفاكي مناصفة مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان.

كما تناول الطرفان الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في سياق تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير أحمد عطاف إلى سلوفاكيا شهر ديسمبر الماضي. وهي الخارطة التي تستهدف تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني للعلاقات الجزائرية السلوفاكية. وكذا إرساء دعائم شراكة اقتصادية متينة في عديد القطاعات ذات الطابع الأولوي والحيوي.

