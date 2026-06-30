عطاف يستقبل كاتب الدولة لدى وزارة الطاقة بمملكة النرويج

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، كاتب الدولة لدى وزارة الطاقة بمملكة النرويج، سنوري إريكسن شيفراك. الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وقد سمح هذا اللقاء باستعراض واقع علاقات التعاون والشراكة التاريخية القائمة بين الجزائر والنرويج. لاسيما في المجالات المرتبطة بالمحروقات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي. وكذا الدور الحيوي للبلدين في ضمان الأمن الطاقوي العالمي وإمداد السوق الأوروبية باحتياجاتها من الطاقة.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي. من خلال تشجيع الاستثمارات المباشرة على ضوء ما يوفره مناخ الأعمال بالجزائر من مزايا وتحفيزات. لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الأجانب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور