عطاف يستقبل كاتب الدولة للشؤون الخارجية الصربي

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم غوران أليكسيتش، كاتب الدولة للشؤون الخارجية الصربي.

وحسب بيان للخارجية غوران أليكسيتش يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 8 و9 ماي 2023، في إطار الدورة الثانية من المشاورات السياسية الجزائرية الصربية.

وانعقدت اليوم بالعاصمة الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين الجزائر وصربيا، ترأسها مناصفة عمار بلاني، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وغوران أليكسيتش، كاتب الدولة للشؤون الخارجية الصربي.

أين أكد الطرفان التزامهما المتبادل بإعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون الثنائي والتحضير الفعال والجوهري للمواعيد الثنائية القادمة. واتفقا على العمل سويا من أجل إرساء تعاون اقتصادي مربح للطرفين من خلال الاستفادة من المزايا التي يوفرها الإطار القانوني الوطني الجديد الخاص بالاستثمار.

وتم خلال هذه الدورة الإتفاق على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الفلاحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمنشآت القاعدية. وكذا الري والسياحة والطاقة والتعليم والثقافة والارتقاء بها إلى مستوى جودة علاقاتهما السياسية. وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الصربي، السيد ألكسندر فوتشيتش.

وأضاف البيان المشاروة شكلت فرصة لتبادل الرؤى حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط وآخر التطورات في منطقة البلقان.