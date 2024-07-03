عطاف يستقبل مبعوث الحكومة الصينية الخاص بشؤون الشرق الأوسط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم مبعوث الحكومة الصينية الخاص بشؤون الشرق الأوسط، تشاي جيون.

وسمح اللقاء باستعراض علاقات الشراكة والصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين وبحث آفاق تعزيزها، لاسيما في الميادين الاقتصادية. وذلك في إطار تجسيد النتائج الهامة. التي تمخضت عن زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى الصين شهر جويلية 2023.

كما ناقش عطاف مع المبعوث الخاص الصيني الاستحقاقات متعددة الأطراف المقبلة. التي تجمع الصين بكل من القارة الإفريقية والعالم العربي.

وأشاد الطرفان بالتنسيق الوثيق بين البلدين في المحافل الدولية، لاسيما على مستوى مجلس الأمن الأممي، خدمة للسلم والأمن الدوليين. ونصرة للقضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.