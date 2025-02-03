عطاف يستقبل مدير البرنامج الافريقي لدى مؤسسة “تشاتام هاوس” البريطانية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مدير البرنامج الافريقي لدى مؤسسة تشاتام هاوس البريطانية البروفيسور أليكس فاينز.

وحيب بيان للخارجية، سمح اللقاء بتبادل الرؤى والتحاليل حول مُختلف التحديات التي تُواجهها القارة الإفريقية. ومنطقة الساحل الصحراوي على وجه الخصوص، فضلا عن بحث سُبل التعاون بين “تشاتام هاوس” والمعهد الدبلوماسي. والعلاقات الدولية التابع لوزارة الشؤون الخارج

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