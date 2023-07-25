عطاف يستقبل مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، محمد بلحسين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد استعرض الطرفان بهذه المناسبة علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الإفريقي في مجال تجسيد أهداف الأجندة القارية 2063، لاسيما في شقها المتعلق بالتعليم الذي سيشكل الموضوع الرئيسي للدورة المقبلة لقمة رؤساء الدول والحكومات الافريقية بالنظر لأهميته الخاصة ودوره الأساسي في تمكين الدول الافريقية من تعزيز مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما شكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء والـتأكيد بشكل خاص على ضرورة إعادة ترتيب أولويات المنظمة القارية بما يتوافق وتطلعات وطموحات الدول والشعوب الإفريقية في المرحلة الراهنة، والسعي لتحقيقها بالاعتماد على الموارد والقدرات الافريقية، حفاظاً على استقلالية القرار السياسي الجماعي للدول الافريقية ودرءً للتدخلات الخارجية في شؤون المنظمة القارية. يضيف المصدر نفسه.

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