عطاف يستقبل مفوض الاتحاد الإفريقي ويؤكد دعم الجزائر للسلم والأمن

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي.

‏‎ويأتي هذا على هامش أشغال ‎الطبعة الثانية عشرة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا ‎”مسار وهران”.

وفي هذا الصدد، شمل النقاش السبل الكفيلة بتعزيز قدرات الاتحاد الإفريقي في مواجهة التحديات الراهنة في مجال السلم والأمن. حيث جدد وزير الدولة التعبير عن دعم الجزائر الدائم والثابت لكل المساعي الرامية لبلورة وتفعيل حلول إفريقية للمشاكل الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب مفوض الاتحاد الأفريقي عن بالغ تقديره للدور الذي اضطلعت به الجزائر في مجلس الأمن الأممي دفاعا عن قضايا القارة الإفريقية وأولوياتها الجوهرية، مثمنا في ذات السياق مساهمتها المعتبرة في تعزيز العمل الأفريقي المشترك.