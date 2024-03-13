عطاف يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي المكلف بمسار السلام في الشرق الأوسط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المكلف بمسار السلام في الشرق الأوسط، السيد سيفن كوبمانز.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن الطرفان تطرقا خلال هذا اللقاء، إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما بحثا سبل دعم الجهود الرامية إلى فرض وقف إطلاق النار والتمكين لجهود الإغاثة الانسانية. فضلا عن آفاق دفع المجموعة الدولية نحو إيجاد حل دائم وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية. يضمن قيام الدولة الفلسطينية السيّدة والمستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، حسب البيان نفسه.

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