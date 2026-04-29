عطاف يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لبولندا

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة. نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية بولندا، رادوسواف شيكورسكي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وفي هذا الصدد، أجرى الوزيران محادثات على انفراد أعقبتها جلسة عمل موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وقد سمح هذا اللقاء بإجراء تقييم مستفيض لواقع العلاقات الثنائية على ضوء التقدم المحرز في تجسيد أنشطة التعاون التي تم الاتفاق بشأنها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير أحمد عطاف إلى جمهورية بولندا شهر جوان 2024.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المراتب المتاحة. لاسيما من خلال التعجيل بتفعيل اللجنة الحكومية المشتركة المنوط بها بحث سبل تعميق التعاون القائم في عدد من المجالات كالمحروقات والمناجم والطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة والرقمنة. وكذا استكشاف المزيد من الفرص التي تُتيحها المقدرات التي يزخر بها البلدان.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل بخصوص جملة من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، على غرار الأوضاع في الشرق الأوسط. والحرب في أوكرانيا وكذا التطورات التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي.

وفي ختام المحادثات، وقّع الوزيران على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الجزائري والأكاديمية الدبلوماسية البولندية.

