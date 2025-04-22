عطاف يستقبل نائب وزير الخارجية الأذربيجاني

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف،اليوم الثلاثاء، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان، يالشين رفاييف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه الزيارة في إطار انعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين. وهي الدورة التي ترأسها نائب الوزير الأذربيجاني مُناصفة مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان.

وتم خلال لقاء اليوم، استعراض مُخرجات المشاورات السياسية بين البلدين. وتأكيد تطلع الطرفين لتجسيد خارطة الطريق المتفق عليها من أجل إضفاء حركية أكبر على العلاقات الجزائرية - الأذربيجانية.

كما جدد الطرفان التزامهما بتقاليد التشاور السياسي والتنسيق البيني في مُختلف المنظمات والتجمعات الدولية والجهوية ذات الانتماء المشترك.