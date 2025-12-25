عطاف يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني
بقلم النهار أونلاين
استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني، يوهي أويشي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وقد شكّل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمعهما، لاسيما من خلال اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها الرفع من حجم المبادلات التجارية البينية، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين اليابانيين على توسيع استثماراتهم المباشرة في الجزائر.
