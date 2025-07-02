عطاف يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التركية برهانتين دوران

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، نائب وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التركية، برهانتين دوران.

وجاء هذا الاستقبال خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر في إطار انعقاد أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين.

وشكَّل اللقاء فرصة لاستعراض مخرجات الدورة الثانية للمشاورات السياسية التي ترأس أشغالها نائب وزير الخارجية التركي مناصفةً مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان.

وخلال اللقاء، نوّه الطرفان، بما تم تحقيقه من مكاسب هامة في سبيل تعزيز الشراكة الجزائرية-التركية. لا سيما في المجالات الاقتصادية، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المُشتركة بغية تحقيق الأهداف التي سطرها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس رجب طيب أردوغان. وذلك في أفق انعقاد الدورة المقبلة لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع بمنطقتي الخليج والساحل الصحراوي.