عطاف يستقبل نائب وزير العلاقات الدولية لجنوب إفريقيا.. هذا ما دار بينهما

إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم بمقر الوزارة، نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، ألفين بوتس.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن ألفين بوتس حل بالجزائر في زيارة رسمية تندرج أساسا في إطار تمثيل بلاده في أشغال الدورة الثانية عشر للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا “مسار وهران”. المنعقدة بالجزائر يومي 01 و 02 ديسمبر 2025. حيث وخلال المحادثات التي جمعتهما، عبر الطرفان عن ارتياحهما للوتيرة المتصاعدة التي تشهدها علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. لاسيما في سياق تجسيد مخرجات الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة. والتي التأمت بالجزائر تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأخيه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا.

وفي ذات السياق، نوه عطاف رفقة نظيره بانسجام وتطابق مواقف البلدين تجاه القضايا العادلة على الصعيدين القاري والدولي. وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية. حيث جدّدا تمسك البلدين بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالعقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور