عطاف يستقبل نظيره البرتغالي

إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم بمقر الوزارة، وزير الدولة والشؤون الخارجية للجمهورية البرتغالية، باولو رانغيل.

وعقد الوزيران لقاء على انفراد، تلته محادثات موسّعة شملت أعضاء وفدي البلدين. حيث سمحت المحادثات باستعراض مختلف أوجه التعاون بين الجزائر والبرتغال. في سياق إحياء البلدين العام الماضي للذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية. والذكرى العشرين لتوقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون.

كما ناقش الطرفان السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف أبعادها ومحاورها. تحسبا لعقد الاجتماع السادس الجزائري - البرتغالي رفيع المستوى.