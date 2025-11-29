عطاف يستقبل نظيره التوغولي روبير دوسي

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، نظيره التوغولي روبير دوسي.

وجاء هذا اللقاء عشية احتضان الجزائر لأشغال المؤتمر الدولي حول “جرائم الاستعمار في إفريقيا”، يوم 30 نوفمبر. والدورة الثانية عشر “لمسار وهران” حول السلم والأمن في إفريقيا، يوم 01 ديسمبر 2025.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالإتحاد الإفريقي والسلم والأمن بالقارة.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق البلدين مواقفهما لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها القارة راهنا، بما فيها بمنطقة الساحل الصحراوي.