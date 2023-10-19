عطاف يستقبل نظيره الصحراوي محمد سيداتي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سيداتي.

وحسب بيان الوزارة للقاء جرى بمقر الوزارة حيث إستعرض الطرفان نتائج أشغال “اللجنة السياسية وإنهاء الاستعمار” التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تناولت في دورتها الأخيرة قضية الصحراء الغربية المدرجة على جدول أعمالها منذ عام 1963 باعتبارها مسألة تصفية استعمار.

وأضاف البيان ان الطرفان نوه باعتماد هذه اللجنة الأممية قراراً توافقياً يعيد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية، ويجدد التشديد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير