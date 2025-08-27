عطاف يستقبل نظيره الصحراوي

إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة. وزير الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،محمد يسلم بيسط.

وتناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، التطورات التي تعرفها قضية الصحراء الغربية على الصعيد الدبلوماسي. وذلك على ضوء التقرير الذي أصدره مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة والمطروح حاليا أمام الجمعية العامة.

وقد تم التأكيد، في هذا الصدد، على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وهي الجهود الرامية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير. وفقا لما أكدته ولا تزال تؤكده قرارات الشرعية الدولية.

