عطاف يستقبل نظيره الكونغولي ويسلّمه رسالة إلى الرئيس تبون

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج، كونستو سارج بوندا. الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بصفته حاملا لرسالة خطية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. من قبل رئيس جمهورية الكونغو الشقيقة، ديني ساسو نغيسو.

وبهذه المناسبة، جدّد الوزير أحمد عطاف تهانيه لنظيره الكونغولي على إثر تعيينه مؤخرا على رأس دبلوماسية بلاده. كما استعرض معه مختلف محاور علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين وكذا السبل الكفيلة بإضفاء المزيد من الزخم عليها. لاسيما في الميادين ذات الأولوية بالنسبة للجانبين على غرار الطاقة والمناجم والفلاحة والنقل الجوي والتعليم العالي.

من جانب آخر، تبادل الوزيران وجهات النظر حول أبرز المسائل والملفات الراهنة على الصعيد القاري. لاسيما تلك المتعلقة بالأزمة الليبية على ضوء الجهود المبذولة من قبل لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا. تحت قيادة رئيس جمهورية الكونغو، ديني ساسو نغيسو.

