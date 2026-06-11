عطاف يستقبل نظيره من أوزبكستان..التوقيع على اتفاقية و مذكرة تفاهم

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الصديقة بختيار سعيدوف. الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

ويجري وزير الدولة أحمد عطاف محادثات على انفراد مع نظيره الأوزبكي أعقبتها جلسة عمل موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وشكلت المباحثات فرصة هامة لاستعراض وتقييم الوتيرة التي تطبع العلاقات الثنائية. وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أسمى بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكدا الوزيران على أهمية إعطاء زخم أكبر للعلاقات الجزائرية-الأوزبكية. من خلال خلق الآليات الكفيلة بتأطير التعاون الثنائي على غرار استحداث لجنة مشتركة. ومجلس لرجال الأعمال مع إعطاء الأولوية لعدد من القطاعات كالمناجم والطاقة والفلاحة. والتجارة والثقافة كما أكدا على أهمية تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي.

وتبادل الوزيران وجهات النظر والتحاليل بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة وأن أوزبكستان ستتولى رئاسة حركة عدم الانحياز. ابتداء من شهر جانفي المقبل كما تطرق الجانبان إلى سبل توطيد التعاون بين إفريقيا وآسيا الوسطى.

في ختام هذه المباحثات جرت مراسم التوقيع على اتفاق متعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وكذا مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر وجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية بأوزبكستان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور