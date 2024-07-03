عطاف يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين عن الجالية الوطنية بالخارج

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين عن الجالية الوطنية بالخارج.

وحسب بيان الوزارة، فقد خصص هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور والتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية وممثلي الجالية بالبرلمان، لاستعراض أوضاع المواطنين الجزائريين بالمهجر من كافة جوانبها وبحث السبل الأمثل للتكفل بمختلف انشغالاتها، تنفيذا للتدابير الهامة التي ما فتىء يتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة أبناء الجزائر المقيمين خارج الوطن.

كما سمح التفاعل بين الوزير ونواب البرلمان بمناقشة عدد من المسائل والملفات المرتبطة بعصرنة الخدمات القنصلية وهيكلة الجالية الوطنية وتمكين أفرادها من الاسهام الفعال في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر على مختلف المستويات والاصعدة.