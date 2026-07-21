عطاف يستقبل وزير التعاون الدولي لجمهورية الكونغو

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، بمقر الوزارة، وزير التعاون الدولي وترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجمهورية الكونغو، دينيس كريستال ساسو نغيسو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الطرفان واقع العلاقات الجزائرية-الكونغولية وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرفع. لاسيما في المجالات ذات الأولوية على غرار الطاقة، الصناعة، الصناعة الصيدلانية، المناجم، التعليم العالي والتكوين المهني.

كما تم مناقشة التحضيرات المتعلقة بعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية- الكونغولية.

وشكل هذا اللقاء سانحة لتبادل وجهات النظر والرؤى حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.