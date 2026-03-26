عطاف يستقبل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي لإسبانيا

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، .خوسيه مانويل ألباريس بوينو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وعقد الطرفان بهذه المناسبة، لقاءً على انفراد، أعقبته جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين

و في هذا الإطار، أشاد الوزيران بالحركية اللافتة التي تشهدها علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. لاسيما في قطاع الطاقة وغيرها من الميادين الاقتصادية. كما أعربا عن تطلعهما إلى تحقيق المزيد من المكتسبات على درب تطوير الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها الحيوية.

ومن جانب آخر، تبادل الوزيران وجهات النظر والتحاليل بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي مقدمتها الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط وكذا التطورات في منطقة الساحل الصحراوي وعلى ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور