عطاف يستقبل وزير القوات المسلحة لجمهورية السنغال

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف اليوم الخميس. بمقر الوزارة، وزير القوات المسلحة لجمهورية السنغال الشقيقة، الجنرال بيرام ديوب.

ويقوم وزير القوات المسلحة السنغالي بزيارة رسمية إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا للرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، لدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وشكل اللقاء، حسب بيان للوزارة، “فرصة لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع بين الجزائر والسنغال. وبحث آفاق تعزيزها تجسيدا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين. كما ناقش الوزيران المسائل المرتبطة بالاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري”.