عطاف يستقبل وزير خارجية إثيوبيا

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم ، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية، جيديون تيموثيوس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان الوزارة تم استعراض خلال اللقاء واقع العلاقات الجزائرية-الإثيوبية وبحث السُبل الكفيلة بالحفاظ على الحركية الإيجابية التي تشهدها.

وتم التطرق إلى تجسيد مُخرجات الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة التي انعقدت شهر أفريل الماضي بأديس أبابا.

كما تناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، أهم الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي.

وسمح اللقاء بتبادل الرؤى والتحاليل حول الأوضاع الإقليمية الراهنة بمنطقتي الساحل الصحراوي والقرن الإفريقي.