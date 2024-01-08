عطاف يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم ، جيل ميشو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن.

اللقاء جرى بمقر الوزارة حيث شكل فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات المرتبطة بشؤون السلامة والأمن.

وفي ذات اللقاء استعرض الطرفان العديد من القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل.