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عطاف يستلم أوراق إعتماد سفير جنوب إفريقيا 

بقلم نادية بن طاهر
عطاف يستلم أوراق إعتماد سفير جنوب إفريقيا 
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إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد، السفير الجديد لجمهورية جنوب إفريقيا لدى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، إستقبل عطاف، بمقر الوزارة، السيد ندوميزو ن ديما نتشينغا. والذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد لجمهورية جنوب افريقيا لدى الجزائر.

كما استقبل الوزير، اليوم الأحد، محمد السالك ولد محمد لمين أحمد، ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكري بالجزائر.

وإستقبل الوزير، اليوم، السيد دييغو ميادو باسكوا، والذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر.

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