عطاف يستمع لانشغالات الجالية الجزائرية المقيمة برومانيا

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يوم الثلاثاء بمقر سفارة الجزائر ببوخارست، بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة برومانيا، في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذا البلد.

حسب بيان للوزارة، فقد شكل اللقاء الذي شارك فيه سفير الجزائر لدى جمهورية رومانيا, عبد المجيد تعمون, “فرصة للاطمئنان على أحوال المواطنين الجزائريين والاستماع لانشغالاتهم في بلد إقامتهم, وكذا اطلاعهم على نتائج الزيارة التي قام بها الوزير إلى بوخارست, فضلا عن آخر المستجدات على الساحة الوطنية”.

و بهذه المناسبة, أكد الوزير على “الأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للبعد الانساني في علاقات التعاون والشراكة التي تربط الجزائر بمختلف الدول الصديقة والشريكة”, مذكرا في ذات السياق بالتدابير التي أقرها السيد تبون والتي تهدف جميعها إلى التكفل بانشغالات الجالية الجزائرية بالمهجر والدفاع عن مصالحها.