عطاف يستمع لانشغالات الجالية الوطنية بسلوفاكيا

التقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بمقر سفارة الجزائر ببراتسلافا عاصمة جمهورية سلوفاكيا، أعضاء من الجالية الوطنية المقيمة بهذا البلد الصديق.

وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفق ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء شكّل فرصة لتبادل أطراف الحديث بين وزير الدولة وعدد من أفراد الجالية الوطنية. حيث “اطلع على ظروف إقامتهم، واستمع باهتمام لأولوياتهم وانشغالاتهم”. مشدّدًا على “أهمية إسهامهم في تعزيز الروابط الإنسانية بين الجزائر وسلوفاكيا”.