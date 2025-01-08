عطاف يسلّم رئيس الكونغو رسالة خطية من الرئيس تبون

إستقبل اليوم ببرازافيل، رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو. وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وسلّم وزير الدولة إلى الرئيس دونيس ساسو نغيسو رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. كما جدد له عزمه على مواصلة جهودهما وتكثيفها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية. والمساهمة في إضفاء المزيد من النجاعة على العمل الإفريقي المشترك.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض التقدم المحرز بعنوان الشراكة “الجزائرية-الكونغولية” تجسيدا لما اتفق عليه قائدا البلدين شهر جويلية 2022 بالجزائر من تدابير ملموسة. فضلا عن التشاور بخصوص القضايا الراهنة على الصعيد القاري وعلى وجه الخصوص تأكيد دعم الجزائر للجهود التي يبذلها الرئيس دونيس ساسو نغيسو. في سبيل إنهاء الانقسام في ليبيا في إطار رئاسته للجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بالوضع في هذا البلد الشقيق.

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