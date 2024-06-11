عطاف يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره التركي أردوغان 

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بزيارة عمل إلى الجمهورية التركية. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبصفته مبعوثاً خاصا له.

واستُقبل عطاف من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث سلمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فإن تندرج هذه الرسالة التي تندرج في إطار التواصل بين قائدي البلدين والتنسيق بينهما للدفع بالعلاقات الجزائرية-التركية إلى أسمى المراتب المتاحة.

وإستعرض الطرفان خلال اللقاء علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وما تشهده من حركية إيجابية، فضلاً عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الساحل الصحراوي.

من جهته حمّل الرئيس رجب طيب أردوغان الوزير أحمد عطاف نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

كما عبر عن تطلعه للقاء به في المستقبل القريب ومواصلة جهودهما المشتركة خدمةً للعلاقات الثنائية بين البلدين ونصرةً لقضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.