عطاف يشارك اليوم بالقاهرة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا

حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء الجمعة، بالقاهرة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا، المزمع عقده اليوم، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، وفق ما جاء في بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن الاجتماع يهدف إلى “إعادة تنشيط هذه الآلية التشاورية الثلاثية التي لم تلتئم منذ سنة 2019. حيث سيشكل لقاء الغد فرصة لتبادل الرؤى حول سبل وآفاق توحيد جهود دول الجوار الليبي الثلاث. بهدف الاسهام في إنهاء حالة الانقسام بين الأشقاء الليبيين وإيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية. بما يصون سيادة دولة ليبيا الشقيقة ويحفظ وحدة شعبها وأراضيها وبما يعزز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.

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